Für Misereor im Einsatz

In der Veranstaltungsreihe "Erlebt & Erzählt" der Stadtbibliothek Hammelburg am Mittwoch, 24. April, erzählt Alfred Ruppert aus seinem Leben und über seine Arbeit für Misereor in der Entwicklungszusammenarbeit in Brasilien, Bolivien, Venezuela und Ecuador in den Jahren 1976 bis 2005. Als Projektbegleiter und Koordinator für Entwicklung arbeitete er fast 30 Jahre dort, wo Armut und Entrechtung ein menschenwürdiges Leben nur schwer erreichbar machten. Im tropischen Regenwald, wie auch in Trocken- und Gebirgszonen der Anden war Aufbau und Hilfe zur Selbsthilfe in den südamerikanischen Ländern über drei Jahrzehnte hinweg eine stete Herausforderung. Beginn ist um 19 Uhr. sek