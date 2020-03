Für mehr Sicherheit

Gut besucht, mit etwa 35 Personen, war eine Veranstaltung des VdK Rentweinsdorf im Gemeindezentrum. Katja Kaspar, seit 2019 Mitarbeiterin beim "Weißen Ring" in der Außenstelle Haßberge, informierte die Besucher über die Struktur, Arbeit und Hilfsmöglichkeiten der Organisation, die die Opfer von Gewalt und Kriminalität unterstützt.

Daneben klärte die Referentin über verschiedene Betrugsmaschen auf, denen vor allem Menschen im reiferen Alter ausgesetzt sind. Mit einem Rollenspiel, bei dem sie Zuhörer einband, ging sie auf den Enkeltrick ein. Auch ein aktueller Fall mit falschen Polizisten, der von der Außenstelle derzeit bearbeitet wird und bei dem einer Rentnerin ein Schaden von 150 000 Euro entstanden ist, stieß auf großes Interesse und löste zahlreiche Fragen aus.

Die Besuchern sprachen persönliche Fälle und Erlebtes an. Schließlich informierte die Referentin, dass man sich in Fragen der Sicherung für Wohnung und Eigenheim an die zuständige Kriminalpolizei, in diesem Fall an die Kripo Schweinfurt, wenden könne, um eine Beratung zu erhalten (kostenfrei).

Simone Berger, die die Veranstaltung des VdK leitete, bedankte sich bei Katja Kaspar für ihren informativen Vortrag und hoffte, dass niemand Opfer wird. Wäre das doch der Fall, könne man sich vertrauensvoll an den "Weißen Ring" wenden, sagte Simone Berger. hw