Für mehr Sicherheit am Steuer

christiane reuther Selbstüberschätzung oder zu späte und unangemessene Reaktionen können schnell zu Unfällen führen. Der sichere Umgang mit dem eigenen Auto und eine vorausschauende, angepasste Fahrweise hingegen tragen wesentlich dazu bei, dass Gefahren rechtzeitig erkannt, richtig eingeschätzt und vermieden werden. Das sollen vor allem junge Autofahrer beherzigen. Alljährlich veranstaltet die Verkehrswacht im Landkreis ein Sicherheitstraining für Fahranfänger (und auch für alte Hasen). Am Mittwochabend fand in den Räumen der Sparkasse in Haßfurt zum einen die Auftaktveranstaltung für die neue Aktion "Könner durch Erfahrung" statt, gleichzeitig wurden die Gewinner der Veranstaltung aus dem vergangenen Jahr mit einem Präsent geehrt.

"Ich habe freiwillig an dem Fahrtraining teilgenommen", erzählte Katja Then. Die junge Frau aus Breitbrunn war eine von 129 Teilnehmern, die sich im vergangenen Jahr am Fahrsicherheitstraining der Verkehrswacht beteiligt haben. Die junge Frau nahm mit dem eigenen Auto teil, um es besser kennenzulernen.

Positive Rückmeldung über das Fahrtraining erteilte die Mutter von Lisa Mantzaris aus Stettfeld, die selbst nicht an der Siegerehrung teilnehmen konnte. "Als Mutter habe ich meiner Tochter wahrscheinlich mehr Unsicherheit als Sicherheit beim begleiteten Fahren vermittelt." Das Fahrtraining hat der Tochter aus Sicht der Mutter sehr viel gebracht.

Auch der Vater von Patricia Schmul aus Maroldsweisach äußerte sich positiv: "Es fühlt sich für mich besser an, wenn meine Tochter jetzt nach dem Fahrtraining fährt". Viel Spaß bereitete das Fahrtraining offensichtlich allen Teilnehmern, wie Dominik Gardt aus Ebern bestätigte.

Wie verhält man sich, wenn das Fahrzeug auf nasser Straße ins Schleudern gerät, was kann man tun, wenn plötzlich ein Kind vor das Auto läuft? Auf die eine oder andere brenzlige Situation bereitete Projektleiter Stefan Scherrer die jungen Fahranfänger vor. "Ich gebe mein Wissen gerne weiter", erklärte der Polizeihauptkommissar von der Inspektion in Haßfurt.

Sogar Spezialübungen, ausgerichtet auf die jeweiligen Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmer, bietet Scherrer an. Davon profitierte jedenfalls Paula Wunderlich aus Hofheim, wie sie bestätigte. Die junge Frau nahm mit ihrem Wohnmobil an dem Fahrtraining teil und übte das Einparken mit dem etwas größeren fahrbaren Untersatz.

Die Kosten für einen Trainingstag belaufen sich auf 700 bis 800 Euro. Deshalb ist es wichtig, Sponsoren zu haben, um diese Maßnahme durchzuführen, etwa die Sparkasse.

Das Fahrtraining findet samstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr auf einem abgesperrten Gelände des Euro-Rastparks in Knetzgau statt. Zunächst findet der Einstieg durch eine Theoriestunde statt. Dann werden Kenntnisse über das eigene Fahrzeug vermittelt. Beim anschließenden Fahrtraining mit drei Fahrlehrern lernen die Teilnehmer Gefahrenquellen und die Grenzen bei der Fahrzeugbeherrschung kennen. Eine abschließende Kombiübung und die Überreichung einer Urkunde runden die Einheit des Fahrsicherheitstrainings ab. Das nächste Training findet am 23. März statt. Kurzfristige Anmeldungen sind unter kvw.hassberge@yahoo.de möglich.

Gewonnen haben bei der letztjährigen Fahrsicherheitsaktion: Katja Then (Breitbrunn), Lisa Mantzaris (Stettfeld), Dominik Gardt (Ebern), Hendrik Fritz (Ebelsbach), Paula Wunderlich (Hofheim) und Patricia Schmul (Maroldsweisach).