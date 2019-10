Für mehr Lebensqualität

"Die Altenhilfe und auch die Betreuung psychisch kranker und seelisch behinderter Menschen gehören zu den Kernkompetenzen unseres Verbundes", erklärt Regiomed-Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke. Insbesondere der Anteil der älteren Menschen in Deutschland steige immer weiter an. Darauf müsse man sich vorbereiten. "Wir müssen uns jetzt neu aufstellen und moderne Konzepte einführen, um auch zukünftig ein attraktives Angebot für alle anzubieten, die in der Region unsere Unterstützung brauchen", äußert sich Schmidtke in einer Pressemitteilung. Damit das gelingt, habe sich Regiomed mit Rüdiger Bauer jetzt einen ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet der Kongruenten Beziehungspflege ins Führungsteam geholt, heißt es weiter.

Bereits vor mehr als 25 Jahren hatte der Pflegewissenschaftler dieses Konzept entwickelt. Inzwischen arbeiteten zahlreiche Seniorenzentren und Pflegeheime in Deutschland und auch in Slowenien danach. Seit April ist Bauer laut Mitteilung vor allem für die Einführung und Weiterentwicklung neuer inhaltlicher Konzepte in der Pflege und auch die Personalentwicklung zuständig. "Nur wenn sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber klar werden, was sie als Team mit ihrer Arbeit erreichen wollen, können sie mit den Bewohnern in Beziehung treten und ihnen dabei helfen, glücklicher und letztendlich sogar gesünder zu werden", erläutert Bauer. Eine wesentliche Rolle spiele dabei das Bindungshormon Oxytocin. Dieses so genannte "Zufriedenheitshormon" werde zum Beispiel ausgeschüttet, wenn man durch Fragen nach Angehörigen und Freunden oder der Lieblingsmusik schöne Erinnerungen bei den Bewohnern wecke. Diesen Mechanismus nenne man Antizipation und er sei durch zahlreiche wissenschaftliche Studien gesichert.

Ab 1. November wird Heidrun Berger eng mit Bauer zusammenarbeiten. Sie hat langjährige Erfahrung in der Leitung von Heimen und wird sich schwerpunktmäßig mit den Strukturen und den wirtschaftlichen Aspekten in den Einrichtungen befassen. "Wichtig ist uns auch, dass sich die Organisation auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner einstellt und nicht umgekehrt", sagt Berger.

Die Arbeit entzerren

"Wenn jemand zeit seines Lebens erst um 14 Uhr Mittag gegessen hat, sollte man ihn nicht im Alter zwingen, Punkt 12 am Tisch zu sitzen." Das sei auch für die Beschäftigten eher eine Entlastung als eine Belastung, denn so werde die Arbeit etwas entzerrt.

Nach und nach sollen die neuen inhaltlichen Konzepte jetzt in allen sieben Seniorenzentren und den beiden Wohnheimen für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen, die Regiomed unterhält, eingeführt werden. "Beziehungspflege kann man nicht verordnen. Die Mitarbeiter müssen das Konzept verinnerlichen, bevor sie es im Pflegealltag leben können", macht Bauer deutlich. So ein Prozess könne durchaus zwei oder drei Jahre dauern. "Dann aber ist es sowohl für die Beschäftigten als auch für die Bewohner ein Gewinn." red