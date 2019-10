Für mehr Artenvielfalt

Über die gelungene Umwandlung einer intensiv bewirtschafteten Maisfläche in einen extensiv betriebenen Getreideacker freute sich der Bund Naturschutz bei einer Flurbegehung nach der ersten Vegetationsperiode.

Helfer, Spender, Verkäufer Dr. Stefan Oschmann und der BN-Vorstand feierten dies bei einem Umtrunk mit einer deftiger Brotzeit. Die Förderung durch den Bayerischen Naturschutzfonds und Gelder von Privatspendern für den Lebensraum von Rebhuhn und Co. ermöglichten den Ankauf von insgesamt drei Hektar Ackerfläche und Magerrasen im Gansthal.

Nun werden die Flächen dauerhaft ökologisch und mit Hilfe des Vertragsnaturschutzes bewirtschaftet. Nach der Aussaat von Roggen Anfang Oktober mit einer geringeren Saatstärke mit dem Schlepper folgte Anfang Oktober die Einsaat von selten gewordenen Ackerwildkräutern per Hand. Marion Lang von der Bayerischen Kulturlandstiftung und der betreuende Landwirt vom Bund Naturschutz Helmuth Kientzle trafen sich hierzu im Gansthal am Acker.

Lang betreute die Vermehrung und Aussaat auf Äckern bei 60 verschiedenen Landwirten in den vergangenen vier Jahren. Allein 15 Parzellen liegen im Landkreis Bad Kissingen. Das Besondere ist die Vermehrung auf ähnlichen Bodenverhältnissen wie auf dem späteren Standort, damit sogenannte autochthone Ackerwildkräuter bessere Überlebenschancen haben.

Samen ausgebracht

So säte und pflegte Helga Hein am Sinnberggarten des Bundes Naturschutz in Bad Kissingen seit 2015 Ackerwildkräuter, sammelte die Samen, die jetzt auf größeren Ackerflächen wie im Gansthal ausgebracht werden. Im Gansthal wurde nun ein Streifen von 2000 Quadratmetern abgesteckt und der Samen von Rundblättrigem Hasenohr, Spatzenzunge, Acker-Haftdolde, Acker-Hahnenfuß und Einjährigem Ziest ausgebracht. Die zum Teil winzigen Samen werden mit Getreideschrot vermischt, damit die Aussaat überhaupt gleichmäßig möglich wird.

Im Idealfall können sich die Ackerwildkräuter durch diese Maßnahme wieder ansiedeln und sich in den nächsten Jahren ausbreiten. Zur Kontrolle wird Marion Lang im kommenden Frühjahr die Pilotflächen nochmals aufsuchen.

"Wir hoffen, dass dieser Beitrag zu mehr Artenvielfalt auf dem Acker Erfolg hat", kommentiert Elisabeth Assmann die Bestrebung der BN-Kreisgruppe. Die Extensivierung der Fläche wird auch durch eine Beschilderung vom Grüngitter erklärt. hae