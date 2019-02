Für Martin Steigerwald hat der Erfolg der HolzArt zwei Gründe

"In mir ist eine Leichtigkeit aufgestiegen." Das ist keine Hausfrauenprosa, sondern das Lebensgefühl des Künstlers Michael Steigerwald aus Steinach in Baden-Württemberg. Er beschreibt damit den Lebensabschnitt, der ihn in die berufliche Unabhängigkeit geführt hat. Und diese Unabhängigkeit lebt er seit 2004 in unregelmäßigen Abständen auch bei der Kronacher HolzArt aus. Eine seiner Skulpturen wird künftig die Gemeinde Tettau zieren. "Der hölzerne Skispringer ist aber erst zu 95 Prozent fertig gestellt."

Gelungene Veranstaltung

Was ihn gerade an der HolzArt so fasziniert, lasse sich in zwei Sätzen nicht zusammenfassen, meint er und legt los: " Es ist eine von A bis Z gelungene Veranstaltung. Wir Künstler werden bestens betreut, können täglich unsere Erfahrungen austauschen, lernen viele Leute kennen und Ingo Cesaro hat einen großen Vorteil: Er ist nicht nur Veranstalter, sondern selbst auch Künstler. Deshalb kennt er unsere Bedürfnisse wie kein anderer." Sein Verhältnis zu Cesaro sei nach wie vor ein sehr gutes, betont er und ergänzt: "Ingo Cesaro hat seine Vorteile in der Publikumsnähe. Außerdem hat man mit der Festungswiese eine tolle Plattform, um die Skulpturen zu präsentieren."

Und weil er weiß, dass Ingo Cesaro den Begriff "Symposium" für die HolzArt nicht so gerne hört, definiert er das Ganze so: "Es ist keine wissenschaftliche Tagung und auch kein Trinkgelage. Es ist für uns etwas dazwischen. Jeder will für sich formale Lösungen suchen. Dabei essen, trinken, diskutieren und lachen wir gemeinsam."

Zwei Skulpturen

Über 14 Tage zieht sich die Schaffensphase für die Skulpturen und Michael Steigerwald meint zu dieser relativ langen Dauer: "Erst dachte ich, das wäre zu lange. Aber weil ich immer zwei Skulpturen anfertige, muss ich mich ranhalten."

Die Hälfte seiner Werke hat der Bildhauer auch direkt verkauft und freut sich über das rege Interesse. "Die Holzqualität hat sich in den letzten Jahren enorm verbessert. Außerdem arbeite ich auch gerne in der Kombination mit Stahl. Den Kalt-Warm-Effekt finde ich einfach total spannend." Die Namen für seine Skulpturen suche er ebenfalls nicht willkürlich aus. "Werke wie: ,Tisch-Mensch-Fisch' oder ,Frau-Baum-Laute' wurden von der Firma Weiß erworben und haben Themenbezug zur Firma und zu den Personen."

Michael Steigerwald, der schon in Ludwigsstadt, Marktrodach, Kleintettau und Tettau seine Werke gefertigt hat, ist vor allem von der positiven Resonanz der Zuschauer begeistert. "Da gibt es mal Kaffee und Kuchen, mal ein Frühstück oder eine zünftige Brotzeit. Es gibt gut gemeinte Ratschläge, kritische Anmerkungen, aber es gibt vor allem auch Lob und Respekt."