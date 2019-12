Für Männer und Frauen

Am Sonntag, 15. Dezember, lädt die evangelische Kirchengemeinde im Anschluss an den Gottesdienst um 10.30 Uhr wieder herzlich zum Gemeindefrühschoppen ins Martinshaus ein. Adrian Roßner referiert über das Thema "Die Industrialisierung in Oberfranken mit besonderen Blick auf die Region Kulmbach". Dazu ist jeder herzlich willkommen. red