Für Männer und Frauen

Die Rugendorfer Kirchengemeinde St. Jakob und St. Erhard bietet am Wochenende gleich zwei gesellige Veranstaltungen in ihrem Gemeindesaal, Mühlleite 4, an. Am Samstag um 9 Uhr ist Frauenfrühstück: Nach der leiblichen Stärkung gibt es geistliche Nahrung mit zwei Gast-Referentinnen aus der Guttenberger Gemeinde zum Thema Heimat. Damit die Männer nicht zu kurz kommen, findet am Sonntag nach dem Gottesdienst ein Weißwurst-Frühschoppen statt. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Herzlich eingeladen sind zu beiden Veranstaltungen Männer und Frauen. red