Für Liebhaber von Rassegeflügel

Ein ganz besonderes Ereignis für alle Liebhaber des Rassegeflügels und der Kaninchen steht am Wochenende 9./10. November in Weismain bevor, denn hier richtet der Geflügelzuchtverein die zehnte Obermain-Jura-Schau in seinem Züchterheim aus. Dabei haben sich auch in diesem Jahr wieder die drei Geflügelzuchtvereine aus Altenkunstadt, Burgkunstadt und Weismain zusammengetan, um diese Gemeinschaftsschau unter der Regie der Weismainer Zuchtfreunde zu veranstalten. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 9. November, um 15 Uhr statt. Am Sonntag, 10. November, ist die Obermain-Jura-Schau von 9 bis 15 Uhr geöffnet, wobei der Veranstalter ausdrücklich darauf hinweist, dass kein Eintritt erhoben wird. red