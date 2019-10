Für lebendige Gestaltung der Gottesdienste

Zwei neue Prädikanten, Christine Kettler-Pohl und Volker Sauerteig, wurden am Sonntag beim Gottesdienst in Hafenpreppach im Beisein von Pfarrer Stefan Köttig und vier Assistenten von Dekan Jürgen Blechschmidt gesegnet und für ihren Dienst beauftragt.

Prädikantendienst bedeutet in der evangelisch-lutherischen Kirche die Beauftragung zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Sakramentsverwaltung. Prädikanten dürfen selbstständig Gottesdienste gestalten, Predigten schreiben und mit der Gemeinde das Abendmahl feiern. Laut Dienstordnung haben Prädikanten Anteil an der Verantwortung für die Gemeinde.

Dekan Blechschmidt überreichte im Namen von Regionalbischöfin Dorothea Greiner aus Bayreuth die Urkunde und eine Dienstordnung an Christine Kettler-Pohl und an Volker Sauerteig. Pfarrer Stefan Köttig gestaltete den Gottesdienst.

Der Oktober sei ein Feiermonat, sagte der Geistliche und verwies auf das Erntedankfest und das 50. Posaunenjubiläum. "Mit der Beauftragung unserer neuen Prädikanten findet der Monat einen würdigen Abschluss", erklärte Pfarrer Stefan Köttig.

Dekan Jürgen Blechschmidt aus Rügheim ging auf den Werdegang der neuen Prädikanten ein. "Beide sind für ihr ehrenamtliches Engagement in den Kirchengemeinden Hafenpreppach und Altenstein bekannt", sagte der Dekan. Volker Sauerteig hatte am 23. Dezember 2018 seinen Prüfungsgottesdienst in Hafenpreppach gestaltet und Christine Kettler-Pohl ihren am 23. Juni 2019 in Altenstein.

Nun hielt Volker Sauerteig die Predigt und betonte, dass ein Glaube ohne Worte tot sei. Christine Kettler-Pohl leitete die Abendmahlsfeier. Ihr ist es wichtig, auch die liturgischen Teile des Gottesdienstes so zu gestalten, dass die Gemeinde gut mitgehen kann.

Musikalisch wurde der Gottesdienst von Kerstin Geuß an der Orgel, vom Posaunenchor Hafenpreppach unter der Leitung von Herbert Schoregge und vom Chor "Voices of Light" gestaltet, den Thomas Einwag am Klavier begleitete.

Der nächste Gottesdienst mit Christine Kettler-Pohl ist am kommenden Sonntag um 10 Uhr bei der Kirchweih in Junkersdorf und der mit Volker Sauerteig am 3. November in Altenstein. hw