Für Landwirte und Winzer

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Schweinfurt) bietet die Veranstaltung "Brennpunkt Landwirtschaft" in Ebern und Augsfeld an. Themen sind die Düngeverordnung, die neuen Anforderungen in den Roten Gebieten und die Auswirkungen des Versöhnungsgesetzes. Der Termin in Ebern ist am Donnerstag, 30. Januar, im Gasthof "Frankenstuben" und in Augsfeld am Dienstag, 4. Februar, im Hotel Goger. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Des Weiteren weist das Amt auf die Kreisversammlung für Zuckerrübenbauer am Montag, 3. Februar, um 14 Uhr im Gasthaus Goger in Augsfeld und auf die Gebietsversammlung Weinbau am Dienstag, 4. Februar, um 19 Uhr im Hotel Goger in Sand hin. red