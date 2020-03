Für Kultur begeistern

Am morgigen Donnerstag werden wieder die begehrten Magellan- und C.C.Buchner-Preise verliehen. Der Kultur.Service Bamberg für Schulen und Kitas (KS:BAM) sowie die beiden in Bamberg ansässigen Kinder- und Jugendbuch- bzw. Schulbuchverlage Magellan und C.C.Buchner suchten auch in diesem Schuljahr bewundernswerte kulturpädagogische Kooperationsprojekte aus Stadt und Landkreis Bamberg. Für den Magellan-Preis bewerben konnten sich Kindertageseinrichtungen und Schulen der Klassen 1-4, für den C.C.Buchner-Preis Schulen der Klassen 5-13, die in den Schuljahren 2018/2019 oder 2019/2020 mit einem oder mehreren externen kulturpädagogischen Kooperationspartnern aktiv und engagiert zusammengearbeitet haben. Eingereicht wurden zwölf Projekte, die in den Kultursparten Kunst, Musik, Theater, Tanz, Medien und Informatik angesiedelt sind. Über die Preisvergabe entschied eine vierköpfige Fachjury.

Ab 17.30 Uhr erhalten Besucher die Möglichkeit, sich im Rahmen einer kleinen Ausstellung über alle Bewerbungen zu informieren, bevor ab 18 Uhr bekanntgegeben wird, wer sich über die Preisgelder in Gesamthöhe von 3500 Euro freuen kann. Die szenisch-musikalische Moderation übernehmen Schüler des Dientzenhofer-Gymnasiums. Midnight productions zeigt Kurzfilme der einzelnen Projekte. Der Eintritt ist frei. Ziel der beiden Preise ist es, Kinder und Jugendliche für die Vielfalt der Kultur zu begeistern, das Bewusstsein für die Bedeutung Kultureller Bildung zu stärken und all diejenigen zu würdigen, die sich in diesem Bereich in besonderem Maße engagieren. red