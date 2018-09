Heute am Weltkindertag möchten die Freien Wähler die Zeit nutzen und Unterschriften für kostenfreie Kinderbetreuung sammeln. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird immer wichtiger. Die Freien Wähler werden am Samstag, 22. September, von 11 bis 13 Uhr am Marienplatz stehen und Unterschriften sammeln. Landtagskandidat Michael Zwingmann wird auch mit vor Ort sein. red