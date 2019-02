Für Konzertmarathon anmelden

Der 11. Jugendkonzertmarathon findet am Samstag, 16., und Sonntag, 17. März, im Emil-von-Behring-Gymnasium, Raum 103, Buckenhofer Straße 5, in Spardorf statt. Interessierte Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 18 Jahren können sich noch bis Donnerstag, 28. Februar, anmelden. Weitere Informationen und das Anmeldeformular sind auf der Homepage des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt, direkt bei Veranstaltungsmanager Johannes Hölzel unter der Telefonnummer 09131/803-1333 oder per E-Mail an kultur@erlangen-hoechstadt.de erhältlich. Das Programm der Veranstaltung wird Anfang März auf der Internetseite des Landratsamtes bekanntgegeben. red