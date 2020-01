Für Kita anmelden

Für beide Kindertagesstätten in Neudrossenfeld ist am Montag, 20. Januar, der Anmeldetag für das kommende Kindergartenjahr. Die Anmeldung für Kindergarten und Krippe ist jeweils von 9 bis 11 Uhr und von 13 bis 15 Uhr möglich: im Kindergarten "Haselbusch", Friedhofsweg 3, und in der Integrativen Kindertagesstätte "Kunterbunt", Ellrodtweg 27. red