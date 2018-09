Für Kirche und Musikverein

Im Kreise der Familie feierte Heinrich Graß 80. Geburtstag. Nachdem ihm das kirchliche Leben und die Vereine in seinem Heimatort wichtig waren und sind, wurden ihm vielfältige Glückwünsche zuteil.

Der Jubilar war mehr als vier Jahrzehnte in der ehemaligen Hypo-Bank Burgkunstadt ein kompetenter Ansprechpartner für viele Kunden und wurde für 40-jährige Dienstzeit mit einer Ehrenurkunde der Industrie-und Handelskammer ausgezeichnet. Auch den christlichen Einrichtungen wandte er sich stets zu und wirkte weit über vier Jahrzehnten in der katholischen Pfarrgemeinde, als Pfarrgemeinderat von 1976 bis 1992, sowie vier Jahre als dessen Vorsitzender, als Kirchenpfleger, Lektor, Kommunionhelfer und aktiver Sänger im katholischen Kirchenchor. Wichtige Etappen im kirchlichen Leben des versierten Bankkaufmannes waren dabei die Kirchenrenovierungen, die Pfarrhaussanierung und die Anlage eines neuen Friedhofsteils; auch dem Dekanatsrat gehörte er mehrere Jahre an.

Ähnlich wie dem kirchlichen Leben ist Heinrich Graß auch den Vereinen verbunden; im besonderen Maße natürlich "seinem" Musikverein. Jahrzehnte gehörte er diesem an und war rund dreißig Jahren immer in führenden Positionen tätig. Als er sein Amt in jüngere Hände legte, wurde seine Tätigkeit mit der Verleihung des Ehrenvorsitzes gewürdigt. Im Kreisverband von Lichtenfels war Heinrich Graß lange Zeit als Kassenprüfer und ehrenamtlicher Kassier tätig und dies fand 2004 mit der Übertragung der Ehrenmitgliedschaft Anerkennung. dr