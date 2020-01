Für Kindergarten in Michelau anmelden

Die Anmeldung für die Kinderkrippe Haus Regenbogen in Michelau findet am heutigen Donnerstag von 14.30 bis 16 Uhr statt. Kinder bis drei Jahren können für das Krippenjahr 2020/2021 direkt angemeldet werden. Dabei besteht die Möglichkeit, die Krippe zu besichtigen und Fragen zu stellen. Wer verhindert ist, kann unter Telefon 09571/83036 oder per E-Mail krippe.regenbogen.michelau@elkb.de mit Regina Dümmlein Kontakt aufnehmen. red