Für Kinder und Familien: "Die fürchterlichen Fünf"

Erstmals in der Geschichte der Lahmer Konzerte wendet sich ein Konzert gezielt an junge Zuhörer: Am Sonntag, 30. Juni, wird in der Schlosskirche in Lahm ab 17 Uhr das musikalische Märchen "Die fürchterlichen Fünf" (Text: Wolf Erlbruch; Musik: Michael Bender) zu erleben sein.

Erzählt wird die Geschichte von Kröte, Ratte, Fledermaus, Spinne und Hyäne - den eher weniger beliebten Vertretern des Tierreiches. "Was aber zählt, sind die Taten! Man muss was tun! Für sich - und für die anderen!" Zu dieser Einsicht gelangen die fünf tierischen Helden dieser Geschichte - und beginnen kurzerhand, gemeinsam Musik zu machen. So befreien sie sich von ihrem traurigen Außenseiterdasein und gewinnen sogar neue Freunde.

Im Anschluss an das Konzert besteht die Möglichkeit, die Herbst-Orgel und ihr Innenleben kennenzulernen.

Präsentiert wird dieses Orgelkonzert für Kinder von Solveig Lichtenstein (Herzberg) an der Orgel und von Ralf Hocke (Schauspieler am Theater in Hof). Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. red