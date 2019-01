Für Kinder in Peru

"Segen bringen - Segen sein. Wir gehören zusammen - gemeinsam gegen Behinderung!" Unter diesem Motto zogen am 5. und 6. Januar über 120 Kinder und Jugendliche als Sternsinger in der Pfarrei St. Kilian Hallstadt mit Filiale St. Ursula Dörfleins und in der Pfarrei St. Bartholomäus Oberhaid mit Kuratie St. Barbara Unterhaid und Filiale St. Cyriakus Staffelbach von Haus zu Haus. Sie sammelten Spenden, die heuer besonders Kindern in Peru zugute kommen. Nun wurde der Erlös gespendet. Trotz Regen und Kälte waren alle Sternsinger mit Freude unterwegs, betont das Pastorale-Team um Pfarrer Christoph Uttenreuther, Pfarrvikar Abbè Patrice Faye und Pastoralreferent Philipp Fischer in der Mitteilung. Der Erlös der Sternsingeraktion in der Pfarrei Hallstadt mit Dörfleins beläuft sich auf 9125,82 Euro, in der Pfarrei Oberhaid mit Unterhaid und Staffelbach auf 6624,88 Euro. Wer die Sternsinger verpasst hat, kann einen Segensspruch für die Haustür im Pfarrbüro abholen und eine Spende abgeben.

1959 erstmals gestartet, ist das Dreikönigssingen mittlerweile die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Getragen vom Kindermissionswerk "Die Sternsinger" und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) sammelten die Sternsinger seit Aktionsstart mehr als eine Milliarde Euro; mehr als 71 700 Projekte in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden unterstützt. red