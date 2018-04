Für Katastrophen gerüstet

Ehrenamtliche Helfer sind im Katastrophenschutz unverzichtbar. Nur so können die vielfältigen Aufgaben in einem Ernstfall bewältigt werden. Deshalb hat beim BRK-Kreisverband Haßberge kürzlich ein Grundlehrgang "Betreuungsdienst" stattgefunden. Zwei Tage lang wurden die Mitarbeiter aus verschiedenen BRK-Bereitschaften des Landkreises im Feuerwehrhaus geschult. Die Teilnehmer aus den BRK-Bereitschaften Haßfurt 1, Memmelsdorf, Ebern, Hofheim sowie der Rettungshundestaffel Haßberge und der BRK-Bereitschaft Coburg sind nun in der Lage, das Fachpersonal bei Unterbringungsmaßnahmen von Betroffenen einer Katastrophe zu unterstützen.

An dem Lehrgang nahmen teil: Jessica Ott (Bereitschaft Haßfurt 1), Maria Schulz, Simon Kremer, Madeleine Aßfalg, Patrick Sean McCarthy, Benedikt Reubel, Birgit Schwabe, Julia Grell (alle Ber. Memmelsdorf), Hannes Jankovski, Ayleen Albrecht, Fabian Weber, Kilian Schneider-Glomb, Oliver Kräßner und Daniel Brunnhuber (alle Ebern), Eva Scheller (Hofheim), Brigitte Brückner (Rettungshundestaffel Haßberge) und Daniel Lorz (Coburg). red