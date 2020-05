Für Jung und Alt sind sie da

Die Ansprechpartner in der Gemeinde für die Jugend und die Senioren sind komplett. Vom Gemeinderat wurden die vier in ihr Amt berufen. Neuer Seniorenbeauftragter ist Jürgen Feiner. Für die Aufgabe als Jugendbeauftragter haben sich mit David Lauterbach, Lukas Busch und Niklas Welscher gleich drei zur Verfügung gestellt. Sie wollen die Jugendarbeit in der Gemeinde beleben. Bürgermeister Jürgen Gäbelein wünschte allen viel Erfolg bei der Ausführung ihres Amtes. Im Bild: Bürgermeister Jürgen Gäbelein (rechts) mit (von links) dem Seniorenbeauftragten Jürgen Feiner sowie den drei Jugendbeauftragten Lukas Busch, Niklas Welscher und David Lauterbach. Foto: Thoams Micheel