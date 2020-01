Für Jesus in der Welt unterwegs

gerold snater Mit 58 Jahren kam Pfarrer Dieter Grimm aus Geroldsgrün im Frankenwald 2015 nach Dörflis und Köslau. Zuvor war er schon in der Welt herumgekommen. Nach Stationen in Bernstein, Heroldingen und Appetshofen im Ries und Weißenstadt im Fichtelgebirge war er in China an der Grenze zu Nordkorea, um dort das "Zeugnis von Jesus" an Christen weiterzugeben, die dieses oft nur unter großen Schwierigkeiten empfangen können.

Knapp fünf Jahre hat Dieter Grimm danach Station in Dörflis und Köslau gemacht, wo "die Leute sehr nett sind, aber keiner hin will", wie sich seinerzeit nach der Vakanz der Stelle Regionalbischöfin Dorothea Greiner über die dortige Pfarrstelle einmal ausdrückte. Dass er in Dörflis und Köslau bei den Gemeindemitgliedern gut angekommen ist und in den zurückliegenden Jahren segensreich und erfolgreich gewirkt hat, das konnten die Dörfliser und Köslauer sowie Außenstehende bei der Verabschiedung des Geistlichen am Sonntag spüren. Und dass seine Entscheidung für Dörflis damals, als ihm das Angebot für drei Stellen vorlag, richtig war und aus den ursprünglich von ihm angedachten ein oder zwei Jahren genau vier Jahre und acht Monate wurden.

Mit dem 1. Februar 2020 geht Pfarrer Dieter Grimm in den Ruhestand. Dazu wurde er im Gottesdienst in der St.-Burkardkirche in Dörflis am Sonntag von Dekan Jürgen Blechschmidt mit Worten des Dankes und guten Wünschen für seinen weiteren Lebensabschnitt verabschiedet, der für Pfarrer Dieter Grimm aber mehr ein Unruhestand als ein Ruhestand wird. Denn Dieter Grimm hat noch viel vor.

Hinaus in die Welt

Er will für die Organisation "Open Doors" wieder hinausgehen in Bereiche dieser Welt, wo es Christen schwer haben, zu ihrem Glauben zu stehen. "Open Doors" ist ein internationales überkonfessionelles christliches Hilfswerk, das sich in über 60 Ländern der Welt für Christen einsetzt, die aufgrund ihres Glaubens diskriminiert oder verfolgt werden. Pfarrer Grimm identifiziert sich mit dem Anliegen von "Open Doors".

So schrieb er nach seiner Entscheidung, als Pfarrer nach Dörflis/Köslau zu gehen, im Vorgriff an seine neuen Gemeindemitglieder in einem Brief bezüglich seiner Entscheidung für diese und nicht zwei andere Pfarrstellenangebote unter anderem: "Bis an das Ende der Erde: Am Beginn meiner Beurlaubung war ich vier Monate lang in China: ganz oben im Nordosten, nahe der Grenze zu Nordkorea. Das ist mir in mancher Hinsicht so vorgekommen wie das Ende der Erde. Auch dort wird (schon lange) das Zeugnis von Jesus weitergegeben. Ganz gleich ob in China, ob in Deutschland oder ob sonst irgendwo - überall ist es wichtig, dass Jesus bekannt gemacht wird."

Das Bekanntmachen von Jesus sah Pfarrer Dieter Grimm auch als eine seiner Aufgaben in den Jahren seines Wirkens als Geistlicher in Dörflis und Köslau an. In vielen Predigten wies er darauf hin. Auch in seiner Abschiedspredigt am Sonntag, in der er die Bibel in den Mittelpunkt seiner Ansprache stellte. "Ich kann nur sagen, zum Glück haben wir die Bibel. Die haben längst nicht alle Christen auf dieser Welt."

So flog er 2002 zum ersten Mal im Auftrag von "Open Doors" nach Hongkong und "schmuggelte" Bibeln nach Festlandchina. Dabei war er sehr beeindruckt und überwältigt, als er die Bibeln weitergeben konnte: "Sie hätten mal die Gesichter sehen sollen, wie die sich gefreut haben, endlich mal eine eigene Bibel zu haben."

In seiner mit Humor gewürzten Ansprache ging er auf seinen eigenen beruflichen Werdegang und seine Berufung, Pfarrer zu werden, ein. Eigentlich waren er und sein Zwillingsbruder mehr der Mathematik zugetan. Dabei verlor er aber nicht sein eigentliches Ziel, die Hingabe an Jesus, aus den Augen.

Mit dem Monatsspruch machte er mit Paulus deutlich, wie wichtig das Kreuz Jesu ist, und er bedauerte, dass viele Leute es ablehnen: "Leider gehen viele, viele Menschen ewig verloren, weil sie Jesus und seine Erlösung am Kreuz nicht annehmen", sagte er.

Mit dem von ihm auf der Gitarre begleiteten Lied "Du bist mein Schöpfer und Erlöser für alle Zeit" beendete er seine letzte beeindruckende Predigt für seine Gemeindemitglieder in Dörflis und Köslau und die vielen Bekannten und Freunde aus der Region, die zu diesem Gottesdienst gekommen waren.

Dabei wurde auch angesprochen, wie es nun mit der Pfarrstelle in Dörflis und Köslau weitergehen soll. Es ist nicht bekannt, ob sie beibehalten werden kann oder nicht. Die vorläufige Vertretung liegt in den Händen von Pfarrer Peter Hohlweg aus Königsberg.

Bevor im nahen Saal des Feuerwehrhauses die Gelegenheit für Grußworte geboten wurde, überraschte die von Pfarrer Grimm ins Leben gerufene Lob-und-Preis-Lieder- Gruppe den Geistlichen mit dem im Chorraum gesungenen Lied: "Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen! Geh in Gottes Frieden, was auch immer du tust!" Der Posaunenchor Dörflis-Köslau-Kottenbrunn, der bereits den Gottesdienst mitgestaltet hatte, brachte Grimm zum Abschied ein schmissiges Ständchen dar.

Die Möglichkeit für ein freundliches Grußwort, verbunden mit Worten des Dankes und guten Wünschen für die Zukunft, nutzten Kirchenpflegerin Ingrid Gehring für die Kirchengemeinden Dörflis und Köslau, Pfarrerin Melanie Freifrau von Truchseß für das Dekanat Rügheim, der Zweite Bürgermeister Alexander Krauser für die Stadt Königsberg, der Bürgermeister Karl-Heinz Kandler von Kirchlauter, der befreundete Pfarrer Herbert Lang aus Schöneck im Vogtland mit einem Lied und die Vertrauensfrauen für Dörflis und Köslau, Hilde Schmidt und Herta Wolfschmidt.

Das Schlusswort lag bei Pfarrer Dieter Grimm, der sich mit launigen Worten für die vier Jahre und acht Monate und die vielen Begegnungen und Ereignisse während dieser Zeit bedankte. Er gab bekannt, dass er noch nicht wisse, wo er demnächst unterkommen werde. Jedenfalls irgendwo in Franken, sagte er.