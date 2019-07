Für jedes Körperteil was dabei

Michelau — Das Wetter meinte es gut mit dem Kinderaktionstag der beiden Sportvereine in Michelau. Bereits zum siebten Mal luden der Turnverein und der Fußballclub auf dem Sportgelände des 1. FC Michelau Kinder und Jugendliche ein, ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.

Hintergrund des Kinderaktionstags ist, dass der Nachwuchs Spaß an Bewegung hat und dabei einen Eindruck bekommt, welche Sportarten in Michelau möglich sind, erklärt Jugendleiterin Anna Nehling vom Turnverein. Gemeinsam mit Pascal Rux, Jugendleiter des FC Michelau, und weiteren Jugendleitern hatte sie ein umfangreiches Bewegungsangebot zusammengestellt.

Geduld war erforderlich

Der Parcours startete auf einer Leiter, gefolgt von verschiedenen Übungen wie Werfen, Kicken und Springen. An manchen Stationen bildeten sich lange Schlangen. Da war Geduld erforderlich. Auch an die Kleinsten hatten die Veranstalter gedacht und entsprechende Geräte aufgebaut. An der Hand von Mama und Papa konnte der Nachwuchs erste sportliche Erfahrungen sammeln.

Erstmals dabei war eine sogenannte Airtrack-Bahn, ein besonderes Erlebnis, dass die Fantasie der Kinder anregte. Hüpfen, Springen, Purzelbäume und manche bis dato unbekannte Bewegung: Alles war möglich, ob mit oder ohne Anlauf. Manches Kind konnte nicht genug davon bekommen und reihte sich immer wieder geduldig in die Schlange ein.

In den Jahren zuvor war die legendäre Wasserrutsche in der Nähe des Sportplatzes den Hochwasserdamm hinunter angebracht. Seit der Fertigstellung des Hochwasserschutzes ist dies nicht mehr möglich. In diesem Jahr wurden die entsprechenden Planen auf ebener Fläche auf dem Sportplatz ausgelegt. Dies tat dem feuchtfröhlichen Vergnügen aber keinen Abbruch.

Die siebenjährige Sarah war die Erste, die sich auf die Wasserrutsche wagte. Schnell folgten ihr andere Mädchen und Jungen nach, die sich dieses Vergnügen nicht entgehen lassen wollten. Zumal ordentlich Schmierseife und Wasser für den nötigen Schmierstoff sorgten. "Ganz schön rutschig hier", freute sich Niklas und nahm einen extra langen Anlauf, um den nötigen Schwung zu haben. Etliche Kinder hatten ihre Badesachen mitgebracht. Doch es ging auch ohne. "Jetzt ist wenigstens meine Hose gewaschen", sah es Louis ganz pragmatisch.

Es gab jede Menge Preise

Ein weiterer Höhepunkt war die Verteilung der von den Sponsoren bereitgestellten Preise. Darunter Freikarten für das Michelauer Hallenbad, Bälle, Sporttaschen, T-Shirts, Badebekleidung und vieles mehr. Manch einer hatte schon einen ganz bestimmten Gegenstand ins Auge gefasst und wurde enttäuscht. Wie der kleine Paul, der sich eine Schwimmbrille wünschte, geworden sind es dann drei Freikarten für das Michelauer Hallenbad.

Gerd Bergmann, Vorsitzender des FC Michelau, und Clemens Weisser, Vorsitzender des Turnvereins, bedanken sich bei allen, die das Fest auch in diesem Jahr ermöglicht haben, besonders aber bei den Sponsoren.