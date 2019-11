Für jedes Alter: "Schney trifft sich"

Am Sonntag, 17. Novemberm veranstaltet der SPD-Ortsverein Schney in den Räumen der Franken-Akademie wieder den alljährlichen Generationennachmittag unter dem Motto "Schney trifft sich". Auf besonderen Wunsch wird heuer Elke Werner alte Bilder und Ansichten aus vergangenen Zeiten präsentieren. Kaffee und Kuchen werden wie immer kostenlos zur Verfügung gestellt, und für die Kinder wird in einem der Nebenräume ein attraktives Programm angeboten. Mit etwaigen Spenden wird in diesem Jahr die "Stiftung für krebskranke Kinder" unterstützt. Die Veranstaltung beginnt um 14.30 Uhr. red