Für jeden etwas im Angebot

Sie gehört zu den bekanntesten Familien Deutschlands - und doch gibt es sie gar nicht. Familie Mustermann muss immer dann herhalten, wenn es irgendwo fiktiv wird. Heute wird sie für die Kronacher Volkshochschule (VHS) zum Leben erwachen und aus ihrem Alltag erzählen.

Vater Michael Mustermann steuert auf die 50 zu und schielt mit einem Auge schon Richtung Ruhestand. Mutter Renate ist 45 und in Teilzeit berufstätig. Die beiden Kinder Jonas und Anna sind 14 und 17 Jahre alt und gehen zur Schule. Und so läuft es ab, das Thema "VHS" bei den Mustermanns: "Kinder, beeilt euch, kommt frühstücken und dann ab in die Schule." Mutter Renate hat es heute besonders eilig, denn sie will am Abend zu einem Workshop der VHS, "Soforthilfe bei Stress". "Den brauche ich dringend", denkt sie und treibt die Kinder noch mal zur Eile an. "Vielleicht solltest du es mal mit Klangschalen versuchen, meint Tochter Anna und Vater Michael ruft zwinkernd dazwischen: "Oder mit dem Kurs: ,Gut durch die Wechseljahre'."

Whisky-Tasting oder Fitness?

Die Familie ist begeistert vom Kursangebot der VHS. Renate denkt bei sich: "Gut, dass ich mit dem Rauchen aufgehört habe, denn das Geld ist doch da viel besser angelegt. Und seit ich bei ,Fitness am Morgen' dabei bin, fühle ich mich um Jahre jünger." Dabei blickt sie zu ihrem Mann. Er braucht wohl noch etwas Anschubmotivation und Renate weiß auch schon, wie die funktioniert: "Du, Michael: Gestern haben wir uns in der VHS unterhalten. Da gibt es doch im neuen Semester dieses Whisky-Tasting mit hochwertigem Whisky. Wäre das nix für dich? Oder du könntest auch lernen, wie man Bier für den Hausgebrauch braut." Als sie in die Augen ihres Mannes blickt, weiß sie, dass sie genau ins Schwarze getroffen hat.

Neu ist für Michael das Angebot der VHS ebenfalls nicht, denn sein Arbeitgeber legt Wert auf Weiterbildung. "Die haben da so ein maßgeschneidertes Konzept aus unterschiedlichen Bereichen. Im letzten Jahr waren die Teilnehmer total begeistert", erzählt er am Frühstückstisch. "Heuer startet es wieder und dieses Mal werde ich dabei sein."

"Da habe ich was darüber gelesen", meint Anna und starrt auf ihr Müsli. Jonas neckt seine Schwester: "Du könntest vielleicht lernen, wie man sich selbst coacht. Dann erreichst du im Leben vielleicht auch mal was. Oder du gehst zum interaktiven Vortrag ,Diagnose Glückspilz'. Wer weiß, vielleicht klappt es ja?" "Und wenn du nicht gleich die Klappe hältst, dann melde ich dich für die ,Windelrocker' an." "Und ich dich für den Nähführerschein", kontert Jonas.

Am nächsten Tag schaut sich Mutter Susanne in Ruhe das gesamte Angebot der VHS durch und kreuzt schon mal ihre Wunschtermine an. Sport und Entspannung, oder Sport während der Entspannung? Qi Gong im Park? Ha - und hier hat sie ihn gefunden, den orientalischen Tanz. Michael würde sie gerne auch mal überzeugen, einen Tanzkurs zu absolvieren. Auf jeden Fall aber will sie sich über veganes Leben informieren, denn Tochter Anna isst seit kurzem kein Fleisch mehr.

"Männer an den Herd"

Plötzlich muss sie lachen, denn da steht tatsächlich: "Unkraut essen?" Renate weiß, das das kein Druckfehler ist und liest etwas von einem schmackhaften "Unkrautmenü". "Das muss ich probieren", denkt sie und macht einen Haken hinter die entsprechende Stelle im Programmheft. "Männer an den Herd" - noch so eine Sache. In der Familie kocht nur sie und das möchte Renate ändern. Also wird sie Michael für den Abend in der AELF-Küche anmelden. "Das werde ich dann als Geschenk tarnen", denkt sie und ist schon beim Thema: "Kochen mit Miso" und "Fusion cuisine - Oriental/Fränkisch".

Renate ist aber nicht nur auf der Suche nach Kursen für sich selbst, sondern auch für ihre Schwiegereltern. Die schenkt sie ihnen dann zu verschiedenen Anlässen. Klar denkt sie beim "Whisky-Tasting" vor allem auch an den Schwiegervater, einem echten Genussmenschen. "Wie gut, dass die neue FM-Geräte haben. Ein bisschen schwerhörig ist er ja mittlerweile schon geworden", überlegt sie und kreuzt sich die entsprechende Seite an. Für ihre Schwiegermutter sticht ihr das Angebot "Let's cook together" ins Auge, weil es eine Kombination aus Englisch und Kochen ist. "Das macht ihr sicher Spaß", denkt Renate und verliert sich in Kursen über Feng Shui, Indian Balance oder auch einer Farb- und Typberatung. Da könnte sie mit ihrer Tochter Anna hingehen ...

"Urlaub, ich muss dringend mein Italienisch etwas auffrischen", fällt ihr ein, und sie blättert zurück. Gut, es gibt passende Angebot, die sie nutzen kann. Und vielleicht kann die Familie zusammen ja auch einen der landeskundlichen Vorträge besuchen, vielleicht über die Philippinen oder über Hongkong?

Vorträge zur Heimatkunde

Dann hat sie tatsächlich noch etwas Passendes für ihren Schwiegervater gefunden: "Kroniche Schdroußnnoma", das würde ihm sicher gefallen, denn Heimatkunde war eines seiner Steckenpferde. Den Vortrag über die Kommunalwahlen würde sie sich gern selbst anhören, weil sie darüber mit ihrem Mann auf Augenhöhe kommunizieren möchte. Und mit ihren Eltern wollte sie über die Lesung "Zu jung für alt" sprechen, denn beide kamen mit ihrem Ruhestand noch nicht so wirklich zurecht. Ihre Mutter könnte sie dabei vielleicht auch für "Kunsthandwerkliches Gestalten" oder für "Amigurumi" begeistern und ihren Vater für Geologie oder Ökologie.

Als sie das Programmheft endlich wieder aus der Hand legt, sticht ihr das Motto ins Auge: "Neue Ziele erreichen!", heißt es da und sie ist sich sicher, dass auch das Frühjahr-/Sommersemester ein Erlebnis wird. Mittlerweile hat sie nämlich nicht nur ihre Familie, sondern auch viele Bekannnte mit dem "VHS-Virus" infiziert.