Für jeden das richtige Kraut

Im Rahmen von "Bayern Tour Natur 2019" bietet Kräuterpädagogin Irene Prell aus Neuhaus bei Adelsdorf eine Wildkräuterführung mit dem Thema "Heilwirkungen von Frauen- und Männerkräutern" am Donnerstag, 6. Juni, um 19 Uhr an. Gibt es Wildkräuter speziell für Männer und Frauen? Nach dieser Führung sollen die Teilnehmer die Frage beantworten können. Rund um das Neuhauser Wasserschloss werden die heilwirkenden Frauen- und Männer-Wildkräuter erkundet und besprochen. Mit spannenden Geschichten und leckeren Köstlichkeiten wird die Wildkräuterführung am Neuhauser Schloss abgerundet.

Treffpunkt ist in Neuhaus bei Adelsdorf, Schlossstraße, beim Brunnen neben dem Gasthaus Schmidt. Eine Aufwandsentschädigung wird vor Ort eingesammelt. Eine Anmeldung bei Kräuterpädagogin Irene Prell, Adelsdorfer Straße 6 in Neuhaus unter Telefon 09195/7787 oder per E-Mail an I.Prell@t-online.de ist erforderlich. red