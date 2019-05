Für Hanni Pfeifer ist jeder Tag ein Geschenk

"Jeder Tag ist ein Geschenk und nichts im Leben ist selbstverständlich, sondern es ist immer eine Gnade." Von diesem Motto lässt sich Johanna Pfeifer in ihrem Leben leiten. Am Montag feierte die rüstige Seniorin in Haßfurt ihren 90. Geburtstag.

Zum Ehrentag gratulierten stellvertretender Landrat Oskar Ebert und Haßfurts Bürgermeister Günther Werner. Diakon Manfred Griebel sprach die Glückwünsche für die Pfarrgemeinde Haßfurt und als Schwiegersohn aus.

Johanna Pfeifer, die von allen Hanni genannt wird, ist am 29. April 1929 in Langgugest (Sudetenland) geboren und mit zwei jüngeren Brüdern dort aufgewachsen. Im Jahr 1946 wurde sie mit der Mutter und den Brüdern (die beiden Geschwister sind bereits verstorben) vertrieben. Der Vater kam in der Tschechoslowakei in Gefangenschaft, wo er zehn Jahre in einem Lager verbrachte und danach starb.

In Haßfurt hat Hanni Pfeifer eine neue Heimat gefunden. "Wir wurden sehr gut aufgenommen", erinnert sie sich an die Nachkriegszeit, in der vieles neu war. Die Jubilarin arbeitete im Haushalt und hat sich so die erste Mark verdient. Danach arbeitete sie in der damaligen "Waldi"-Schuhfabrik in Haßfurt. Auch wenn es eine schwere Zeit war, bezeichnet sie Hanni Pfeifer als besonders wertvoll, in der sie sich aus dem Nichts Schritt für Schritt hocharbeitete.

Ihren Mann Gerhard hat sie 1955 geheiratet. Tochter Monika kam 1959 zur Welt. Das Herzstück für "Oma Hanni", wie sie liebevoll genannt wird, ist ihre Familie. Besonders freut sie sich über ihre beiden Enkelkinder Julia und Kathrin, die größtenteils bei ihr mit aufgewachsen sind, sowie über die drei Urenkel Louis, Jannis und Hannah. Vorfreude besteht auf das vierte Urenkelkind, das bald das Licht der Welt erblicken wird.

Über viele Jahre hinweg hat die Jubilarin ihre ganze Energie in die Pflege für den kranken Mann, der 2002 verstarb, und die Pflege der Mutter gesteckt, die sie daheim bis zu deren Tod liebevoll umsorgte.

Danach nahm Hanni Pfeifer ihr Leben mit einem großen Gottvertrauen neu in die Hand. Ab 2004 unternahm sie Pilgerfahrten ins Heilige Land, auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela, Rom, Lourdes und nach Griechenland. Hanni Pfeifer nimmt gerne die religiösen Angebote in der Pfarrei an. Ihre Hobbys sind Natur, Spazierengehen, Lesen, Handarbeiten. cr