Für gesunden Lebensstil

Nicole Julien-Mann Teuschnitz — Wenn der Herbst Einzug hält, der Garten bestellt ist und sich die Natur langsam in die Winterpause verabschiedet, dann bleibt vielen Menschen mehr Zeit für sich selbst. In warme Decken kuscheln, heißen Tee trinken, mal wieder ein gutes Buch lesen - das alles ist gut und schön. Aber es gibt noch viel mehr, wie man Körper, Geist und Seele nährt und dabei beweglich, fit und gesund bleibt. Anregungen für wohltuende Freizeitgestaltung und achtsame Lebensführung bieten seit nunmehr fünf Jahren die Erlebnistage Körper Seele Geist, die aus einer Kooperation von Kronach Creativ mit der Arnikastadt Teuschnitz entstanden sind.

"Schon beim ersten Mal kam die Veranstaltung super beim Publikum an", erinnert sich Annette Dix vom Erlebnisteam, das die Veranstaltung weitgehend ehrenamtlich organisiert. Nur zahlenmäßig war noch Luft nach oben. Aber schon im Folgejahr steigerte sich das Interesse enorm und riss seitdem nicht mehr ab. "Fünf Jahre Erlebnistage, darauf können wir stolz sein," meint auch Oliver Plewa, Netzwerkmanager der Arnikastadt Teuschnitz, "man sieht daran, dass wir mit dem Angebot den Fühler am Puls der Zeit haben."

So erwartet die Besucher wieder ein buntes Programm zum Mitmachen, Staunen, Genießen und Einkaufen. An beiden Tagen finden spannende und informative Vorträge rund um Gesundheit, Ernährung und bewussten Lebensstil statt. Dabei legen die Organisatoren viel Wert auf regionale Themen. So erfahren Besucher, wie sich der Klimawandel auf den Frankenwald auswirkt und wie die Bayerischen Staatsforsten den Umbau gestalten, damit der Wald auch in Zukunft attraktiv bleibt. Dazu geben die Frankenwald Ranger einen Einblick in ihre Arbeit und stellen die schönsten Trekkingplätze vor.

Neu in diesem Jahr ist das umfangreiche Aktionsprogramm, bei dem jede und jeder am eigenen Leib die wohltuende Wirkung von Yoga, Qi Gong oder Meditation erleben kann. Das Angebot wird abgerundet mit gesundem Sport, der Lockerung von Faszien, der Körperwahrnehmung durch Tanz oder der Entspannung mit Klangschalen.

Wer handwerklich begabt ist, stellt selbst Kräuterseifen her oder versucht sich mit dem Klöppeln, bei dem in meditativer Handarbeit Spitzenprodukte im wahrsten Sinne des Wortes entstehen. Kinder kommen musikalisch auf ihre Kosten beim Kindermitmachkonzert am Samstagnachmittag.

Regionale Anbieter aus den Bereichen Wellness, Gesundheit, Entspannung und Landwirtschaft stellen ihr Leistungs- und Produktspektrum vor. Gesundheitshöfe und Agrotourismus zeigen Möglichkeiten der Entschleunigung auf Bauernhöfen im Frankenwald auf. Für regionale Produkte in hoher Qualität werben Direktvermarkter und Weidewelt. Der Marktplatz lädt ein zum Shoppen von Kräuter- und Imkereiprodukten, Naturkosmetik und Aromaölen, Pralinen- und Schokoladenspezialitäten, Leckerem von der Weidewelt, Kneipp- und Salzprodukten. Wer an Schlafstörungen leidet, hat die Möglichkeit sich über sogenannte Energiebetten zu informieren.

Kulinarisches aus Wald und Weide

Das bewährte Cateringteam der Arnika-Akademie verwöhnt mit kulinarischen Köstlichkeiten, ob vegan, vollwertig oder traditionell von der Weide und aus dem Wald. Am Sonntag gibt es einen fränkischen Mittagstisch - neu und kreativ interpretiert. Die Verpflegung ist den ganzen Tag über mit kalten und warmen Gerichten sowie Kaffee und Kuchen gesichert.

Die Erlebnistage Körper, Seele, Geist sind eine Entdeckungsreise für Familien, Gemeinschaften, Singles, Senioren, Kinder, Väter, Mütter und die beste Freundin.

Die Veranstaltung findet in den Räumen der Arnika-Akademie in Teuschnitz statt und ist daher wetterunabhängig.