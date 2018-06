Für gesunde Mitarbeiter

Die Zielvorgabe



Die Unternehmen im Landkreis Haßberge haben abgestimmt: Der erste regionale Informationstag zum betrieblichen Gesundheitsmanagement findet am Samstag, 15. September, im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil statt. Es gibt Vorträge zu den Themen "Finanzielle Anreize für Unternehmen", "Die Unterstützungsangebote der Krankenkassen" sowie die Vorstellung von Stressmanagement- und Entspannungskursen als Beispiele für konkrete Maßnahmen , teilte das Landratsamt in Haßfurt am Dienstag mit.Im vergangenen Monat hat die "Gesundheitsregion/plus Haßberge" mit der Wirtschaftsförderung des Landkreises eine Umfrage bei den regionalen Unternehmen durchgeführt. Hintergrund der Befragung war die gezielte und bedarfsorientierte Planung eines Informationstages zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, die nun beginnt.Das grundlegende Ziel ist, die Belastungen der Mitarbeiter zu reduzieren und gleichzeitig deren individuelle Ressourcen zu stärken, um sie aktiv bei der persönlichen Gesunderhaltung zu unterstützen. Maßnahmen können beispielsweise Gesundheitstage, Zugang zu Sportangeboten oder die Einführung gesunder Essensangebote für die Beschäftigten sein.Bei der Befragung hatten die teilnehmenden Betriebe unter anderem die Möglichkeit abzustimmen, an welchem Tag die Veranstaltung stattfinden soll und welche Inhalte dabei thematisiert werden. Das geplante Programm sieht darüber hinaus auch die Vorstellung eines Best-Practice-Beispieles vor - frei nach dem Motto: "Voneinander lernen". Bei Fragen steht Benjamin Herrmann unter Ruf 09521/27490 zur Verfügung.