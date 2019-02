Für gesunde Bäume

15 interessierte Hobbygärtner nahmen sich die Zeit und ließen sich auf Initiative des Obst- und Gartenbauvereins in Ebern von Profi Edgar Brohm in die Theorie und Praxis des Winterschnittes von Obstgehölzen einführen. Vom Aufbau eines Baumes über den Pflanz-, Erziehungs- bis zum Verjüngungsschnitt referierte der Fachmann erst im Trockenen, bevor alles in die Praxis umgesetzt wurde. Verschiedene Baumformen wurden in einem Privatgarten unter die Lupe genommen, wie der Verein weiterhin mitteilte. Der Pflanz- und auch der Erziehungsschnitt werden in vielen Fällen nicht angewendet, so dass die Bäume zwar Obst tragen, der Baum und die Äste aber zu schwach ausgebildet sind und die Äste dann leicht ausreißen.

Der Referent ging auch auf Fragen und Probleme der Teilnehmer ein und konnte so manchen Tipp für eine natürliche und biologische Schädlings- und Krankheitsbekämpfung geben. Im nächsten Jahr findet wieder ein Schnittkurs statt und die Teilnehmer sind eingeladen, von ihren Erfahrungen zu berichten, kündigte der Eberner Obst- und Gartenbauverein jetzt an. red