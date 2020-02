1975 hatte die Popmusik zwar schon lange das Laufen gelernt, aber in der Kirche waren die neuen Klänge gerade erst dabei, sich ihren Platz neben Orgel und Posaunenchören zu erkämpfen. "Jericho" in Schweinfurt war eine dieser Bands der ersten Stunde. Und aus der wurden bis heute 45 Jahre, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Schlüsselfeld.

Für eine Band, die nie aus kommerziellen Gründen spielte, sei das eine kaum fassbare Zahl. Und möglich nur, weil sich Jericho immer entwickelte, sich wandelte von der bundesweit bekannten Kirchentags-Begleitband zur konzertanten Gruppe mit unverkennbarem Profil. Eigene Pop-Songs schrieb, meist mit deutschen Texten, in denen das Göttliche weiter vorkommt, aber eher zwischen den Zeilen. Und weil auch säkulare Locations auf den Tourplan quer durch Süddeutschland kamen - so im vergangenen Jahr in 2000 Metern Höhe auf der Kanzelwand im Kleinwalsertal. Zu hören ist "Jericho" am Samstag, 29. Februar, um 19.30 Uhr in der Reihe "Kultur in alten Mauern" in der Zehntscheune Schlüsselfeld.

Einfühlsame Moderationen wechseln sich ab mit Balladen, rockigen Songs, mal einem Instrumental, einem Coversong oder einer der fränkischen Impressionen des Erlanger Lead-Sängers Wolfgang Mai, der in der Region auch als Solist erfolgreich ist. Ansonsten sind an den Mikrofonen die beiden langjährigen Sängerinnen Eva Schürmann (Würzburg) und Ella List (Bayreuth) zu hören, die mit unterschiedlichen Klangfarben den "Jericho"-Songs Tiefe und Leichtigkeit geben. Der Jericho-Slogan lautet: "Lieder für Geist und Seele", präsentiert von einer sympathischen Band rund um den jahrzehntelangen Bandchef Frank Seifert.

Als besonderer Gast wird der Wortkünstler Hans Meyer (Scheinfeld) erwartet, dessen kleine fränkische Kostbarkeiten den Kontrapunkt zu "Jericho" setzen werden. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Stadt Schlüsselfeld, Telefon 09552/92220. red