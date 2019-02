Für Gästeführungen in Forchheim anmelden

Die Tourist-Information lädt im März zu zwei Führungen ein. Die "Kulinarische Bierverkostung" ist am Mittwoch, 6. März, um 19 Uhr. Treffpunkt ist am Parkcafé in der Spitalstraße. Am Samstag, 9. März, findet ab 10.30 Uhr die Genießertour statt. Die Teilnehmer treffen sich an der Tourist-Info. Zu beiden Terminen ist eine Anmeldung erforderlich. Kontakt: Tourist-Information, Kapellenstraße 16, Kaiserpfalz, Forchheim, Telefon 09191/714-338, E-Mail: tourist@forchheim.de. Nähere Informationen zu den beiden Touren gibt es online auf www.forchheim-erleben.de. red