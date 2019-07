Für fünf Motorradfahrer endete die Tour am Hambach

Bei einer erneuten Motorradkontrolle am Hambach in den Kurven zwischen Ebern und Untermerzbach beanstandete die Polizei mehrere Biker.

Am Sonntag führten Beamte der Polizeiinspektion Ebern mit Unterstützung der unterfränkischen Motorradkontrollgruppe die dienststellenübergreifende Motorradkontrolle durch. Dabei wurden insgesamt 47 Kräder kontrolliert, wie die Polizei mitteilte. Für fünf Motorradfahrer endete der Sonntagsausflug an der Kontrollstelle.

Technische Mängel

Wegen Veränderungen oder technischer Mängel durften sie nicht weiterfahren. Die Maschinen mussten aufgeladen werden. Dreimal waren Manipulationen an der Schalldämpferanlage die Ursache. In diesen Fällen werden auch Berichte an die Zulassungsstellen wegen erloschener Betriebserlaubnisse gefertigt. Bei einer Harley-Davidson entdeckten die Beamten einen Schalter, mit dem der Fahrer die elektronische Regelung der Schalldämpferanlage (Klappenauspuff) manuell außer Betrieb setzten konnte. An zwei weiteren Krädern fehlten die "Db-Killer" oder waren für mehr Sound aufgebohrt. Zweimal waren defekte Vorderradbremsen die Ursache für den Stopp.

Zwei weitere Motorradfahrer werden angezeigt, da sie mit abgefahrenen Reifen unterwegs waren. Darüber hinaus wurden Kontrollaufforderungen ausgestellt, so dass nicht mitgeführte Papiere nachträglich bei der Polizei vorgezeigt werden müssen. Wegen kleinerer Verstöße wurden Verwarnungen ausgesprochen; die damit einhergehenden Geldforderungen wurden teilweise vor Ort beglichen.

Wer meinte, nach der Kontrollstelle im Kurvenbereich endlich Gas geben zu können, lief Gefahr, bei einer Geschwindigkeitskontrolle von der Laserpistole erfasst zu werden. So erging es einem Fahrer, den so eine Bußgeldanzeige erwartet. red