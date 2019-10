Ein Frauenfrühstück findet am Dienstag, 8. Oktober, um 9 Uhr in der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Schwedensteg 2 a in Kulmbach statt. Christine Pöhlmann spricht zum Thema "So ganz anders als gedacht!". Interessierte melden sich bis spätestens zum 5. Oktober unter der Telefonnummer 09225/6214 an. red