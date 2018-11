Für Flüchtlinge

In einem Schreiben an Innenminister Joachim Herrmann haben Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) und die Bürgermeisterinnen Susanne Lender-Cassens und Elisabeth Preuß die Bereitschaft der Stadt erklärt, aus der Seenot gerettete Flüchtlinge im Rahmen der kommunalen Möglichkeiten aufzunehmen. Mit dem Schreiben setzt die Stadtspitze einen entsprechenden Beschluss des Erlanger Stadtrats um. "Wir plädieren langfristig für eine europäische Lösung und es wäre auch wünschenswert, dass Flüchtende sich erst gar nicht mittels Hilfe meist krimineller Schlepper auf den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer begeben", heißt es in dem Schreiben. red