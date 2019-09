Für erwachsene Schnäppchenjäger

Das Basar-Team der evangelischen Kirchengemeinde veranstaltet am Freitag, 11. Oktober, von 19 bis 21 Uhr einen Erwachsenen-Secondhand-Basar für Herbst/Winter in der Domänenhalle in der Martin-Luther-Straße. Verkauft werden gut erhaltene Damen- und Herrenbekleidung, Schuhe, Modeschmuck, Accessoires, Tisch- und Bettwäsche. Etikettenreservierung ist am 23. September per E-Mail an reservierung-basarsonnefeld@web.de, Abholung am 26. September von 17 bis 18 Uhr im Jugendcafé Anna's. Fragen und Infos werden beantwortet unter Tel. 0174/ 8972274 oder per E-Mail an basar-sonnefeld@web.de. red