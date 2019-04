Für Erhalt der Kulturlandschaft

Das Interesse an der Info-Veranstaltung zu dem Projekt "boden:ständig", zu dem die Gemeinde Ködnitz in das SKC-Sportheim nach Fölschnitz eingeladen hatte, war groß. Daniel Spaderna (links) vom Amt für Ländliche Entwicklung in Bamberg und Reinhard Wesinger vom Büro GeoTeam aus Bayreuth (rechts) erläuterten mit Bürgermeister Stephan Heckel-Michel die Möglichkeiten. Foto: Werner Reißaus