Für Enkel und Großeltern

Die Stadtbücherei Höchstadt lädt Großeltern mit Enkeln zu einem Filmnachmittag ein. Der Film (keine Altersbeschränkung), der am Samstag, 7. Dezember, gezeigt werden soll, ist so beliebt, dass vorher nichts verraten wird, so die Organisatoren. Beginn ist um 16 Uhr im Jugendzentrum (im Erdgeschoss der Fortuna Kulturfabrik) in der Bahnhofstraße 9. Der Eintritt ist frei. red