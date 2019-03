Für Eltern und Schüler

Unter dem Motto "MGF - So macht Lernen Spaß!" steht die Informationsveranstaltung, zu der alle Kinder, die im nächsten Schuljahr die fünfte Klasse des MGF-Gymnasiums besuchen wollen, zusammen mit ihren Eltern eingeladen sind. Die Informationsveranstaltung findet am Samstag, 23. März, in der Doppelsporthalle des MGF von 10 bis 13 Uhr statt. Ab 9.30 Uhr bietet der Elternbeirat für alle Gäste in der Doppelsporthalle Kaffee und Kuchen an. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, an Infoständen sich erste Vorinformationen zu holen. red