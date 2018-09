Für einen Milchmarkt mit Zukunft

Der Bund Deutscher Milchviehhalter (BDM) ist unterwegs. Der Verband will so deutlich machen, dass man strukturelle Herausforderungen angehen muss, um die Milchwirtschaft zukunftsfähig zu machen. Denn die aktuellen Diskussionen rund um die Dürre und die Milchkrisen zeigten, dass immer nur kurzfristig gedacht und gehandelt werde, obwohl damit wichtige Probleme nicht gelöst werden können. Im Fokus steht diesmal die Generation der Betriebsnachfolger. Der Tourbus macht Station in Oberfranken am heutigen Dienstag, 4. September, ab 10 Uhr auf der Giechburg in Scheßlitz. Bei einem Milchfrühstück will man mit den Besuchern ins Gespräch kommen. red