Für einen guten Zweck

Im Juni feierte Oberstleutnant außer Dienst der Reserve Ulrich Feldmann seinen 80. Geburtstag mit einem Empfang. Wie schon bei seinem 70. und 75. Geburtstag bat der Jubilar aus Bad Kissingen seine Gäste anstelle von Geschenken um Spenden für das Soldatenhilfswerk der Bundeswehr. Stolze 3320 Euro kamen zusammen.

Als ehemaliger und langjähriger Hörsaalleiter der Infanterieschule fühlt sich Feldmann natürlich dem Hammelburger Lagerberg verbunden. "Daher war es für mich keine Frage, an wen ich als regionalen Repräsentanten des Soldatenhilfswerks den Erlös aus meiner Spendensammlung übergeben sollte", sagte Feldmann.

"Ein herzliches vergelt's Gott an alle Freunde, Bekannte sowie die vielen Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Bad Kissingen, die mitgespendet haben", zeigte sich Feldmann sichtlich bewegt. Auf die Frage, warum er zu Spenden für das Soldatenhilfswerk aufgerufen habe, meinte er: "Ich hatte das Glück, nicht mehr in einen so gefährlichen Einsatz wie in Afghanistan oder Mali gehen zu müssen, aber ich fühle mich mit den jungen Kameraden sehr verbunden."

Oberst Werner Klaffus dankte Ulrich Feldmann im Namen der Bundeswehr für seine Spendenaktionen, durch die bisher insgesamt 7700 Euro an das Hilfswerk für in Not geratene Soldaten und ihre Familien überwiesen werden konnten. red