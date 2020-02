Für eine Zukunft in Solidarität eingesetzt

Bei der Hauptversammlung der KAB Stockheim im katholischen Pfarrheim standen neben einem Rückblick vor allem Ehrungen langjähriger Mitglieder im Mittelpunkt. Vorstandsmitglied Hubert Busse konnte für 45-jährige Treue mit Urkunde und Blumenstock Mainhard Völk auszeichnen. Mittlerweile 40 Jahre halten der KAB Karola Morand und Peter Renk die Treue. Zum Kreis der Jubilare zählten auch Gerhard Ramming (30 Jahre) sowie Annelore Vieweg (25 Jahre Mitglied). Mittlerweile ist Hubert Busse nun auch seit 25 Jahren in der Vorstandschaft tätig. Leitungsteam-Mitglied Marianne Simon würdigte das beispielhafte Engagement, denn gemeinsam sei und bleibe man stark für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit. "Hubert Busse hat sich um die Stockheimer KAB große Verdienste erworben", so Marianne Simon.

Eingangs informierte Hubert Busse über die örtlichen Aktivitäten. Man habe 25 Termine wahrgenommen. Sehr intensiv sei das kirchliche Leben mitgeprägt worden. Insbesondere erinnerte er an den KAB-Rosenkranz sowie an den Kreuzweg in der Pfarrkirche St. Wolfgang. Ebenfalls habe man eine Maiandacht gestaltet sowie die bergmännische Weihnachtskrippe aufgebaut. Auch sei man bei der Barbarafeier sowie beim Bergmannsfest präsent gewesen.

Beteiligt habe sich der Ortsverband Stockheim unter anderem an der KAB-Maikundgebung. Mit einer Adventsfeier sei das Jahr ausgeklungen. Derzeit zähle die örtliche Gemeinschaft 48 Mitglieder.

In seiner Vorschau erwähnte Hubert Busse unter anderem Josefifeier, Maiandacht, Kreuzweg und Rosenkranz. Die Adventsfeier wurde auf den 6. Dezember terminiert. Abschließend sagte Busse, dass die große Gemeinschaft der KAB in den letzten Jahrzehnten vielen Menschen Heimat und Orientierung gegeben habe.

Zweiter Bürgermeister Siegfried Weißerth, der auf die Sanierung der Bergmännischen Rentei von 1847 einging und die gesellschaftliche Bedeutung für Stockheim herausstellte, dankte der KAB Stockheim für ihr aktives Mitwirken, die Gesellschaft aus dem christlichen Geist heraus mitzugestalten. Insbesondere lobte Weißerth die Treue der Jubilare. Die KAB habe sich als Selbsthilfeorganisation seit über 100 Jahren bestens bewährt. Zweiter Bürgermeister Weißerth: "Wir brauchen Sozialverbände, denn die Altersarmut muss vermieden werden." Deshalb sei es Aufgabe der KAB, durch gemeinsame Anstrengungen mit dazu beizutragen, die Welt gerechter und vor allem sozialer zu gestalten. gf