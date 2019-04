Für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge

Die IHK zu Coburg bietet in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Notarverein, Bezirksgruppe Coburg, am Mittwoch, 10. April, von 9 bis 13 Uhr im IHK-Zentrum für Weiterbildung einen kostenfreien Sprechtag zur Unternehmensnachfolge an. Das Angebot richtet sich an Unternehmer aus der Region Coburg, die ihre Firma übergeben möchten, sowie an Existenzgründer, die ein bestehendes Unternehmen übernehmen wollen. Interessierte haben die Möglichkeit, im vertraulichen Einzelgespräch von einem erfahrenen Notar beraten zu werden. Anmeldungen zu den rund 60-minütigen Einzelgesprächen sind möglich bis 5. April per E-Mail an: lisa.oppel@coburg.ihk.de oder telefonisch 09561/742613. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. red