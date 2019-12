Für ein lebendiges Wiesenttal

"Was brauchen die Menschen in unseren Dörfern, die jungen, die in der Mitte des Lebens und die älteren? Was ist schon vorhanden und muss aufrechterhalten und ausgebaut werden? Was fehlt noch und muss auf den Weg gebracht werden?" Mit diesen Fragen umriss Diakon Wolfgang Streit, was das neue Projekt "Quartiersmanagement Lebendiges Wiesenttal" möchte, nämlich: "Ein auch in Zukunft lebendiges und lebenswertes Wiesenttal".

In einem Gottesdienst in Streitberg wurden das Projekt, das offiziell am 1. Dezember gestartet ist, vorgestellt und Diana Könitzer als Quartiersmanagerin für diese Aufgabe gesegnet.

Förderung durch Fernsehlotterie

Hinter dem Projekt stehen neben der Diakonie Bamberg-Forchheim die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinden im Markt Wiesenttal, der Markt Wiesenttal sowie die Initiative "Gemeinsam statt einsam Wiesenttal". Gefördert wird es über fünf Jahre aus Mitteln der Deutschen Fernsehlotterie. "Lebendiges Wiesenttal" ist ein Gemeinschaftsprojekt von mehreren Organisationen und vor allem vielen Menschen.

"Diana Könitzer kann mit ihrer Halbtagsstelle die Quartiersentwicklung nicht alleine bewerkstelligen. Alle sind eingeladen, mitzudenken und mitzutun", sagte Streit. Beim anschließenden Empfang im Streitberger Gemeindehaus begrüßte Helmut Taut (FW), Bürgermeister des Markts Wiesenttal, Diana Könitzer noch einmal von Seiten der Kommune: "Der Markt Wiesenttal mit seinen 22 Ortsteilen ist nicht immer einfach", meinte der Bürgermeister. Diana Könitzer sei eine Halbtagskraft, die volle Kraft brauche: "Sie wird vorausgehen, aber wir müssen die Kräfte beisteuern", erklärte Taut.

Alexandra Dauer, Leiterin der Diakonie-Seniorenzentren in der Fränkischen Schweiz, überbrachte der neuen Quartiersmanagerin Grüße der Initiative "Gemeinsam statt einsam": "Vernetzungen und Verbindungen sind bereits da, sie müssen aber noch gehegt und gepflegt werden. Wir freuen uns, dass Sie mit dem Projekt hier etwas voranbringen können."

Diana Könitzer selbst freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich bin bereits von einigen Menschen auf das Projekt angesprochen wurden. Es ist toll, dass so ein großes Interesse daran besteht, die Marktgemeinde gemeinsam weiterzuentwickeln und fit für die Zukunft zu machen." Voraussichtlich im Januar wird sie ein Büro in Streitberg beziehen, das der Markt Wiesenttal zur Verfügung stellt. Erreichbar ist sie aber bereits jetzt unter Telefon 0151/23388236 oder via E-Mail an d.koenitzer@dwbf.de. Sie habe ein offenes Ohr für erste Ideen, um den Markt Wiesenttal lebendig und lebenswert zu gestalten. red