Für ein Leben im Zeitwohlstand

Die katholische Betriebsseelsorge und das katholische Bildungswerk laden am Dienstag, 22. Oktober, zu Lesung und Gespräch mit Fritz Reheis ein. Um 19 Uhr im Pfarr- und Dekanatszentrum St. Augustin stellt der Rödentaler Sozialwissenschaftler sein neuestes Buch "Die Resonanzstrategie - warum wir Nachhaltigkeit neu denken müssen" vor. "Fritz Reheis fordert ein neues Verständnis von Nachhaltigkeit, das es ermöglicht, zum Beispiel die Fragen nach sozialer Gerechtigkeit neu anzugehen, und er ermutigt zu einem guten Leben in Zeitwohlstand", heißt es in der Einladung. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es bei der Katholische Betriebsseelsorge Bamberg unter Telefon 0951/ 9169152. red