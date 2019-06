Für ein gutes Leben nach dem Krebs

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (engl.: Children, Adolescents and Young Adults, kurz: Caya) haben noch Jahrzehnte nach einer Krebserkrankung ein erhöhtes Risiko für Spätfolgen. Das neue Präventionsprogramm "Care for Caya" hilft Betroffenen zwischen 15 und 39 Jahren dabei, dieses Risiko zu minimieren und die eigene Lebensqualität zu steigern. Die Teilnahme ist bundesweit in 14 Zentren möglich, unter anderem am Universitätsklinikum Erlangen.

Auch wenn die Krebserkrankung erfolgreich überstanden ist und vielleicht schon einige Jahre zurückliegt, kommt es in dieser Altersgruppe häufig zu therapiebedingten Folgeerkrankungen. Dazu zählen zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Schmerzen, Erschöpfungszustände, aber auch Depressionen. Hinzu kommt ein erhöhtes Risiko, erneut an Krebs zu erkranken.

Um die Langzeitprognose von jungen Krebsüberlebenden nachhaltig zu verbessern, ist ein gesunder Lebensstil die wichtigste Maßnahme. Genau hier setzt das Programm an: Es umfasst die Bereiche Sport und Bewegung, Ernährung und Psychoonkologie. Mithilfe von Fragebögen und persönlichen Gesprächen wird eingeschätzt, ob und in welchen Bereichen Beratungsbedarf besteht. Danach erhalten die ehemaligen Krebspatienten entweder eine Basis- oder eine ausführliche Beratung mit fünf Einzelgesprächen über den Zeitraum von etwa sechs Monaten. Im Bereich Ernährung wird das Wissen auch ganz praktisch mit einem Einkaufstraining und einem Kochkurs vermittelt. Weitere Informationen erhalten Interessenten unter www.careforcaya.de. red