Für ein Ende des Patriarchats

"Hoch - die - Internationale Solidarität!", hallt es durch die enge Sandstraße am Sonntagnachmittag. Ein Demozug mit 300 Menschen bahnt sich seinen Weg durch die Stadt. Es der 8. März - der Weltfrauentag -, der viele Menschen weltweit auf die Straße zieht, um für Gleichstellung und ein Ende von Sexismus und Diskriminierung einzustehen. In der Weltkulturerbestadt findet der sogenannte "Frauenkampftag" bereits zum zweiten Mal statt, organisiert vom Frauenkampftagsbündnis Bamberg.

"Das Ende des Patriachats bedeutet das Ende der interpersonellen Männerdominanz im persönlichen und öffentlichen Bereich", fasst Clara Sanahuja in ihrer Rede am Schillerplatz zusammen. Das betreffe staatliche und gesellschaftliche Institutionen wie Parlamente und Gerichte. "Es ist egal, mit welchem Körper wir kommen oder wir auftreten", findet Leonie Ackermann. Die Vorsitzende des AStA Bamberg und Vorstandsmitglied des Freien Zusammenschlusses von StudentInnenschaften, dem deutschen Studierendenverband, zeigt sich solidarisch mit den Frauen: "Ich halte euer Bier, während ihr eure Kämpfe kämpft".

Sorgearbeit besser verteilen

Die Demo forderte nicht nur gleichen Lohn für gleiche Arbeit, sondern auch gute kostenlose Kinderbetreuung sowie die bessere Verteilung von Sorgearbeit wie in der Pflege oder der Kindererziehung. Das Recht auf körperliche Selbstbestimmung und bessere Informationen zum Thema Schwangerschaft sowie Schwangerschaftsabbruch sind ebenso ein Thema.

"Meine Vulva ist kein Schlitz!", ruft Jana Hickmann den Menschen an der Schlusskundgebung am Maxplatz zu. Die Tabuisierung des weiblichen Körpers müsse aufhören und die Aufklärung in den Schulen besser werden. "Der G-Punkt ist eine Fläche und steht für Genuss", stellt sie klar. Auch in der Sprache müsse man "schöne Wörter für schöne Menschen finden." Gerade in einer Gesellschaft der Selbstzweifel sei Selbstliebe ein revolutionärer Akt.

Aber auch der Schutz vor Gewalt steht im Fokus: "Morde an Frauen müssen endlich als das bezeichnet werden, was sie sind", betont eine Vertreterin des Frauenverbands Courage mit Verweis auf verharmlosende Begriffe wie "Beziehungstat". Für Sarah Kalnik ist Stalking ein zunehmendes Problem, welches durch das Internet drastischer werde: "Es werden ohne Einverständnis von Frauen und queeren Menschen Videos ins Netz gestellt und als Pornos geteilt."

Auch die Situation der Frauen außerhalb Europas war für die Rednerinnen ein wichtiges Anliegen: "Gerade jetzt, mit der Gewalt an Europas Grenzen, ist es wichtig zu erinnern, dass unser Feminismus intersektional ist", erklärt Hannah O'Neill. Antifaschismus und Antisexismus gehörten zusammen. "Ich fordere eine Schließung aller Ankerzentren und ein Ende der Gewalt an der EU-Außengrenze."

"Mehr Frauen in den Stadtrat"

Internationale Solidarität hat viele Gesichter: "Wir dürfen nicht arrogant sein gegenüber Frauen, die überall auf der Welt für viel kleinere Dinge kämpfen müssen als wir", betont Mitra Sharifi vom Migrations- und Integrationsbeirat der Stadt Bamberg. Gerade in den Flüchtlingslagern seien Frauen "unsere großen Heldinnen." Mit Blick auf die Kommunalwahlen am 15. März macht sie klar: "Wir brauchen mehr Frauen im Stadtrat. Und wir müssen die Rassisten und Sexisten verhindern." Die Demoteilnehmerinnen spenden ihr großen Applaus.

Anahita Anvari war bereits auf mehreren feministischen Demos: "Es geht hier um die Verwirklichung unserer Grundrechte." Es sei schade, dass sie im 21. Jahrhundert noch immer dafür auf die Straße gehen müsse, findet die Gymnasiastin. "Frauen dürfen nicht mehr so viel einfach über sich ergehen lassen", beschreibt Josephine Mafulu ihre Motivation. Die Studentin will, dass ihre Kinder einmal in einer Welt der Gleichberechtigung aufwachsen und nicht als Objekt betrachtet werden.