Für ein bisschen Zukunft im Nordirak

Es liegt zwar schon einige Monate zurück, als 339 Schülerinnen und Schüler sowie etliche Lehrkräfte am 13. Juli insgesamt 3571 Kilometer bei einem Sponsorenlauf zurückgelegt haben (wir berichteten), doch nun fanden die Projektwoche unter dem Thema "Ookumma - Heimat und Ferne" sowie der Spendenlauf zugunsten eines Kindergartens in der Ninive-Ebene (Nordirak) ihren krönenden Abschluss in der feierlichen Übergabe des Spendenschecks in Höhe von 23 863,22 Euro.

Zwei Vertreter der "Initiative christlicher Orient" (ICO), Pater Slawomir Dadas und der Prior des Benediktinerstifts Seitenstetten in Niederösterreich, Pater Laurentius Resch, waren eigens aus Linz angereist, um den engagierten Schülern sowie den Sponsoren zu danken, die dieses bayernweit wohl einmalige Ergebnis ermöglicht hatten.

In seiner Begrüßungsrede erinnerte der stellvertretende Schulleiter Hubert Gehrlich noch einmal an die Entstehungsgeschichte der Projektwoche, die in 40 Einzelprojekten eine enorme Vielfalt an Aspekten zu den Themen "Heimat", "Heimatlosigkeit", "Flucht" und "Vertreibung" aufgegriffen und während des Schulfestes am 13. Juli präsentiert hatte. Er dankte in diesem Zusammenhang noch einmal dem Elternbeirat und dem Verein der Freunde und Förderer für ihre großzügige Unterstützung der gesamten Aktion.

Von Krieg und Terror verwüstet

Schulleiter Stefan Völker griff das Jahresmotto der Schule "Wir werden erwartet" auf und lobte die Schüler dafür, dass sie durch ihr enormes Engagement den Menschen in Mangesh, dem Ort im Nordirak, in dem sich der Kindergarten befindet, neue Hoffnung in ihrer von Krieg und Terror verwüsteten Heimat geschenkt und damit ihre Erwartungen an eine lebenswerte Zukunft erfüllt haben.

In beeindruckender Weise zeichnete Pater. Dadas, der Obmann der ICO, ein Bild von der derzeitigen Situation in der Region. "Es gibt Ortschaften, in denen - wie seit Jahrhunderten - Christen und Muslime in friedlicher und respektvoller Nachbarschaft zueinander leben. Es gibt aber auch Regionen, in denen durch den Terror des ,Islamischen Staates‘ (IS) so tiefe menschliche Verletzungen zugefügt wurden, dass eine Rückkehr der Christen wohl auf lange Zeit kaum möglich sein dürfte." In Mangesh leben Christen und Muslime nebeneinander, in dem von der Schule unterstützten Kindergarten werden Kinder beider Konfessionen zusammen betreut.

Er als "Briefträger" möchte den Dank der Menschen dort an die Schüler übermitteln: "Ihr habt durch eure Aktion diesen Menschen neue Hoffnung und Zuversicht gegeben. Dafür danken sie und danken wir euch!"

Anschließend wurden die besten Läufer, die in den zweieinhalb Stunden zum Teil weit über 20 Kilometer zurückgelegt hatten, geehrt und erhielten als Dankeschön neben einer Urkunde einen kleinen Geschenkgutschein.

Musikalisch wurde die Feier vom Chor der Schule unter der Leitung von Johanna Kästner sowie von Moritz Tremel (Q11) und Michael Ebert am Klavier bereichert. Hubert Gehrlich