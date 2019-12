Für direkten Dialog mit Bürgern

Nach den Aufstellungsversammlungen in den Nachbarkommunen Weismain und Altenkunstadt haben nun auch die Burgkunstadter Grünen ihre Stadtratskandidaten für die Kommunalwahl 2020 nominiert. Die Liste der Grünen will mit Vielfalt und dynamischen Kandidaten punkten.

Zusammen mit den Kandidaten aus den benachbarten Listen waren im Vorfeld gemeinsame "grüne" Themen erarbeitet worden, die nach der Wahl in enger kommunaler Zusammenarbeit vorangebracht werden sollen. Bei der Aufstellungsversammlung im Landgasthof "Zum Anker" sprach man sich auch einstimmig für Sebastian Callens als Bürgermeisterkandidaten aus.

"Miteinander reden"

Wie in der gesamten Obermain-Region gilt auch für die Grünen in Burgkunstadt das Credo, dass es über den Umweltschutz hinaus um noch viel mehr geht. Ein attraktiver ÖPNV, bessere Radwege, bezahlbarer Wohnraum, eine nachhaltige Landwirtschaft sowie mehr Bürgerbeteiligung sind einige der Themen, mit denen die Partei hier punkten will.

Bürgermeisterkandidat Sebastian Callens möchte dabei auch den Umfang des Kontakts zwischen der Stadtverwaltung, den Stadträten und den Bürgern verändern: "Ich will eine direkte Kommunikation etablieren. Dazu gehört auch, dass wir miteinander statt übereinander reden. Es geht mir darum, mehr Bürgernähe zu erzeugen. Hier ist mir die Unterstützung und Förderung der Vereine ebenfalls sehr wichtig."

Auf Listenplatz zwei wurde Edith Berg gewählt, die derzeit noch als Stadträtin für den Bürgerverein Burgkunstadt fungiert, sich aber aufgrund ihres Amtes als Kreisvorstandssprecherin der Grünen Lichtenfels dazu entschlossen hat, bei der Kommunalwahl für die grüne Liste anzutreten: "Das ist für mich als langjähriges Grünes Mitglied eine Selbstverständlichkeit. In Zeiten des Klimawandels ist grüne Politik wichtiger denn je. Der Schutz der Umwelt als Erhalt unserer Lebensgrundlage, insbesondere hier in Burgkunstadt, sollte für uns alle einen hohen Stellenwert einnehmen."

Ökologische Aspekte

Ein wichtiges Kriterium bei der Listenaufstellung war zudem die Mitwirkung von jüngeren Menschen, Frauen und Vertretern unterschiedlicher Stadtteile. So tritt auf Platz drei mit Andreas Kothmann ein junger Lehrer an, dem sowohl die Kinder- und Jugendarbeit als auch das Thema "Wohnraum" am Herzen liegen: "Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie schwer es ist, hier eine passende Wohnung zu finden. Deswegen möchte ich in diesem Bereich politisch etwas bewegen und als Biologielehrer natürlich auch ökologische Aspekte vorantreiben", erläuterte Kothmann.

Bernarda Callens bringt auf Platz vier reichlich Dynamik, frische Impulse und Ideen mit, die die dreifache Mutter nach mehr als 40 Jahren Großstadtleben nun in der Region einbringen möchte - für mehr Gemeinschaftssinn und einen stärkeren Zusammenhalt aller Bürger. red