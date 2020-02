Für die Wahlvorschläge konnten genügend Unterstützer mobilisiert werden

Veronika Schadeck Am gestrigen Montag endete die Frist für die Eintragung in Unterstützerlisten für die neuen Bürgerlisten. Jetzt wird noch deren Gültigkeit geprüft.

In diesem Jahr werden sich einige Gemeindegremien im Landkreis Kronach verändern. Waren in der Vergangenheit meist nur die etablierten Volksparteien wie CSU, SPD, Freien Wähler vertreten, so gibt es mittlerweile in einigen Gemeinden Bürger, die ihr Engagement für ihre Heimat ohne eine Parteizugehörigkeit ausüben möchten. Parteilose können entweder auf der Liste einer Partei mitkandidieren, falls diese zustimmt. Oder sie können auch ihre eigene Aufstellungsversammlung und einen Wahlvorschlag machen, wenn sie genügend Unterstützer bekommen. Das ist in den Gemeinden Pressig, Steinbach am Wald, Marktrodach, Stockheim, in der Stadt Teuschnitz und in der Kreisstadt passiert. Am Montag, 3. Februar endete um 12.00 Uhr die Frist für die Eintragung in Unterstützerlisten, die in den jeweiligen Rathäusern auslagen.

Genügend Unterstützer für Daum

Wie aus dem Rathaus in Teuschnitz zu hören war, erhielt die Wählergruppe "Menschen im Mittelpunkt" die erforderlichen Stimmen, um für die Kommunalwahl am 15. März zugelassen zu werden. So erhielten die Bürgermeisterkandidatin Susanne Daum 100 und ihre Kandidaten für den Stadtrat 76 Unterstützerunterschriften.

Auch in Steinbach am Wald wird aller Voraussicht nach in diesem Jahr neben der CSU, SPD, Freien Wählern und der Bürgerliste Kehlbach mit BLS "Wir für Euch" Bürgerliste Steinbach am Wald eine weitere Gruppierung um Mandate im Gemeinderat kämpfen. Wie der Geschäftsleiter Thomas Kotschenreuther mitteilte, hatten am Montag 109 Steinbacher die "BLS" mit ihrer Unterschrift unterstützt. Erforderlich wären 80 Unterschriften gewesen.

Überwältigt war die Geschäftsleiterin und die Initiatorin von "Menschen für Marktrodach" in Marktrodach, Katja Wich. Sie sprach von 212 Unterschriften. Das sind 132 mehr als benötigt. Das zeige das Interesse der Marktrodacher für die neue Wählergruppe, meinte sie. Und: "Wir fühlen uns in unserem Schritt bestärkt!"

Hürden deutlich übersprungen

In Pressig überwand ebenfalls die neu gegründete "Bürgergemeinscha(f)t Markt Pressig eine wichtige Hürde. So konnte der Bürgermeisterkandidat Heiko Kopp 188 Unterschriften verzeichnen, seine Kandidaten für den Marktgemeinderat erhielten 170 Stimmen. Die gesetzliche Anzahl der Mindestbefürworter lag hier bei 80. Und in der Nachbargemeinde Stockheim kann die Wählergruppe "Bürger für Stockheim" mit 116 Unterschriften ebenfalls einen Erfolg verbuchen.

Freude herrscht beim Kreisverband der Jungen Union. Die Jungpolitiker kandidieren zum ersten Mal mit einer eigenen Liste für den Kreistag. 340 Unterschriften habe man benötigt, über 700 Bürger haben sich auf der Liste eingetragen, freut sich der JU-Kreisvorsitzende Markus Oesterlein. Für ihn bedeute dies: "Die Bevölkerung will die Jugend in der Politik!".

Und auch die Wählergemeinschaft "Zukunft Kronach" hat ein wichtiges Ziel erreicht. 214 Kronacher trugen sich auf ihrer Liste im Kronach Rathaus ein, das sind 34 mehr als notwendig. Martin Panzer, der die Liste anführt, meinte: "Wir freuen uns - das ist eine wichtige Grundlage!"

Zwar erreichten die Initiatoren und Kandidaten der Wählergruppen und Bürgerlisten mit den erforderlichen Unterstützungslisten ein wichtiges Etappenziel.

Gewissheit erst heute

Die endgültige Gewissheit gibt es aber erst, wenn der jeweilige Wahlausschuss in den betroffenen Gemeinden - bei der Jungen Union ist es das Landratsamt - über die Gültigkeit der eingereichten Wahlvorschläge Beschluss fasst. Das passiert heute. Interessant dürfte es dabei bei der Wählergemeinschaft "Zukunft Kronach" werden. Diese wurde anonym angezeigt. Es ging dabei um die Aufstellung der Listenplätze (wir berichteten). Auf Anfrage bezüglich des aktuellen Stands meinte Harald Suffa-Blinzler von der Stadt Kronach, dass er sich dazu erst nach dem Treffen des Wahlausschusses äußern könne.